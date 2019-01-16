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Суд в РФ продовжив арешт ще чотирьом українським морякам

Новини » Суспільство    16.01.2019 - 09:59
Суд в РФ продовжив арешт ще чотирьом українським морякам
Фото: українські моряки (twitter.com bankomet)

Суд залишив під вартою Володимира Лісового, Віктора Беспальченко, Володимира Варимеза і Владислава Костишина

У Росії суд сьогодні, 16 січня, продовжив до 26 квітня термін арешту ще чотирьом українським морякам, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Об'єднану групу громадського спостереження за дотриманням Конституційних свобод у РФ.

Повідомляється, що суд залишив під вартою Володимира Лісового, Віктора Беспальченко, Володимира Варимеза і Владислава Костишина.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви 15 січня продовжив до 24 квітня строк арешту 20 українським морякам.

Суддя винесла рішення щодо українських військовополонених Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семидоцкого, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка та Андрія Шевченка, Дениса Гриценко, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченко, Михайла Власюка, Юрія Будзыло, Богдана Небилиці, Сергія Чулиба, Юрія Без'язичного, Олега Мельничука, Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки.

До цього, Лефортовський суд Москви відмовився передати на розгляд клопотання про продовження арешту затриманим в Керченській протоці українським морякам у військовий суд.

РБК-Україна писало, що затримані в Керченській протоці українські моряки відмовилися давати свідчення в суді.

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