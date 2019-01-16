МЗС України висловив протест через продовження арешту українським морякам

Фото: суд над українськими моряками (twitter.com/bankomet)

МЗС України вимагає від Росії надати медичні висновки про стан здоров’я поранених моряків та їх лікування

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням суду в Москві продовжити утримання під вартою 24 українських військовослужбовців, яких Росія незаконно затримала в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

У МЗС заявили, що суд над моряками суперечить міжнародному гуманітарному праву.

"Закритий режим сьогоднішнього засідання свідчить про те, що Кремль повністю усвідомлює незаконність цього судового фарсу", - йдеться у заяві.

Українське відомство закликає Росію поводитися з українськими військовополоненими у відповідності до їхнього статусу та надати медичні висновки про стан здоров’я поранених моряків та їх лікування.

"Відповідно до Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, 24 українські військовослужбовці є військовополоненими. Ми вимагаємо від Росії поводитися з ними у повній відповідності до їхнього статусу та поважати їх права згідно з міжнародним гуманітарним правом", - йдеться у заяві.

Також МЗС подякував міжнародному співтовариству за присутність на засіданні суду і закликали його засудити дії Росії та консолідувати тиск на Москву для звільнення моряків.

"Україна вдячна нашим іноземним партнерам, чиї представники прийшли до зали суду, щоб підтримати українських військовослужбовців. Ми цінуємо такий прояв солідарності з Україною та взятими у полон українськими військовослужбовцями", - йдеться у повідомленн.

Нагадаємо, у Росії суд сьогодні, 16 січня, продовжив до 26 квітня термін арешту 24 українським морякам, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці.

РБК-Україна писало, що затримані в Керченській протоці українські моряки відмовилися давати свідчення в суді.