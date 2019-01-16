Украинские моряки не давали показания в суде, ссылаясь на конвенцию о военнопленных, - адвокат

Фото: суд над украинскими моряками (twitter.com/bankomet)

Моряки ссылались на Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными

Украинские моряки отказались давать показания в российском суде, ссылаясь на конвенцию о военнопленных. Об этом заявил один из адвокатов по делу украинских моряков Илья Новиков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Новиков отметил, что моряки ссылались на Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, которая предусматривает, что военнопленный имеет право не сообщать о себе ничего, кроме имени, звания, даты рождения и личного номера.

Таким образом, по словам Новикова, украинские военные "наглядно заявили позицию защиты" о том, что все они являются военнопленными.

Напомним, ранее сообщалось, что в России суд сегодня утром продлил до 26 апреля срок ареста четырем украинским морякам, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе.

Как известно, вчера аналогичную меру пресечения суд избрал еще 20 украинским морякам.

Как писало РБК-Украина, отечественное внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест в связи с решением суда в Москве продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих. В МИД заявили, что суд над моряками противоречит международному гуманитарному праву.