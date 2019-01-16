Адвокати оскаржать продовження арешту в РФ українським морякам

Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Відповідне клопотання буде подане протягом трьох днів

Адвокати оскаржать винесені Лефортовським судом Москви рішення від 15 та 16 січня про продовження арештів українських військовополонених моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Миколи Полозова у Facebook.

Захисник зазначив, що рішення суду будуть оскаржені протягом наступних трьох днів.

"Всі винесені вчора і сьогодні Лефортовским судом постанови про продовження строків тримання під вартою відносно військовополонених будуть оскаржені адвокатами нашої команди у встановлений законом триденний термін", - повідомив Полозов.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви 15 січня продовжив до 24 квітня арешт для 20 українських моряків.

Крім того, зранку 16 січня, суд продовжив до 26 квітня термін арешту ще чотирьом українським морякам. В останню четвірку потрапили Олег Мельничук, Андрій Артеменко, Андрій Эйдер і Василь Сорока.

Раніше російський суд зробив закритими засідання щодо продовження строку арешту українським морякам.

Зазначимо, у листопаді 2018 року Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки. В результаті агресії РФ були захоплені три українських судна та 24 українських моряки.