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Вперше в історії: Світоліна вийшла у півфінал Олімпіади-2020

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Київ, Середа 28 липня 2021 08:12
Вперше в історії: Світоліна вийшла у півфінал Олімпіади-2020 Фото: українська тенісистка Еліна Світоліна (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до півфіналу на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Українка здолала італійку Камілу Джорджі в 1/4 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Великого тенісу України.

Світоліна виконала по 2 брейки в кожному сеті і програла по гейму на своїй подачі (вела 5-1 в першій партії й 4-1 у другій).

В активі Еліни Світоліної 6 ейсів, 3 подвійні помилки, 13 віннерів і 27 невимушених помилок, 4 реалізованих брейкпоїнти з 11.

На рахунку Каміли Джорджі 1 ейс, 4 подвійні помилки, 19 віннерів і 36 невимушених помилок, 2 реалізованих брейкпоїнти з 2.

Еліна Світоліна вперше в історії потрапить у півфінал на Олімпійських іграх.

Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу Олімпіади-2020 в Токіо. У матчі 1/8 фіналу вона взяла гору над гречанкою Марією Саккарі.

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