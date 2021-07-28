Українського дзюдоїста дискваліфікували в 1/8 Олімпіади

На Олімпіаді-2020 в Токіо дискваліфікували українського дзюдоїста Кеджау Ньябалі. На думку суддів, він провів заборонений прийом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету.

Повідомляється, що Ньябалі (категорія До 90 кг) вдало стартував на Олімпійських іграх, перемігши в першій сутичці Роберта Флорентіно з Домініканської Республіки.

А вже 1/8 фіналу Ньябалі зустрівся з призером чемпіонату світу Давлатом Бобоновим з Узбекистану. Під час виконання одного з прийомів, судді побачили порушення правил, за що і покарали його червоною карткою.

"Я не згоден з рішенням суддів. Не думаю, що робив заборонений прийом - залом ліктя. Суперник закричав і це зіграло на суддів вирішальну роль, вони побачили в моїх діях виконання больового прийому. Я робив звичайний захват. Дуже прикро так завершувати змагання", - прокоментував ситуацію український дзюдоїст.