ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українського дзюдоїста дискваліфікували в 1/8 Олімпіади

Новость на русском →
Токіо, Середа 28 липня 2021 12:35
Українського дзюдоїста дискваліфікували в 1/8 Олімпіади Фото: дзюдоїст Кеджау Ньябалі дискваліфікований за заборонений прийом (facebook.com/olympicua)
Автор: РБК-Україна

На Олімпіаді-2020 в Токіо дискваліфікували українського дзюдоїста Кеджау Ньябалі. На думку суддів, він провів заборонений прийом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету.

Повідомляється, що Ньябалі (категорія До 90 кг) вдало стартував на Олімпійських іграх, перемігши в першій сутичці Роберта Флорентіно з Домініканської Республіки.

А вже 1/8 фіналу Ньябалі зустрівся з призером чемпіонату світу Давлатом Бобоновим з Узбекистану. Під час виконання одного з прийомів, судді побачили порушення правил, за що і покарали його червоною карткою.

"Я не згоден з рішенням суддів. Не думаю, що робив заборонений прийом - залом ліктя. Суперник закричав і це зіграло на суддів вирішальну роль, вони побачили в моїх діях виконання больового прийому. Я робив звичайний захват. Дуже прикро так завершувати змагання", - прокоментував ситуацію український дзюдоїст.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Олімпіади-2020, це найвище досягнення в одиночному розряді для України.

А ось сестри Кіченок не змогли повторити її успіх і поступилися росіянкам.

Читайте РБК-Україна в Google News
спорт Олімпіада 2020
Розклад змагань
Розклад змагань
Підсумки дня
Підсумки дня
Склад української збірної
Склад української збірної
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Дебютні види спорту
Дебютні види спорту