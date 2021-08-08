Українка Старікова вийшла у фінал велотреку і побореться за "золото" ОІ-2020

Українська велосипедистка Олена Старікова пробилася у фінал спринту з велотреку, де побореться за "золото" Олімпійських ігор-2020. У півфіналі вона двічі поспіль перемогла в заїздах представницю Гонконгу Вей Лі.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
У першому заїзді Старікова віддала перше місце представниці Гонконгу, але на останньому віражі включилася і випередила суперницю. А в другому заїзді вже українка взяла лідерство по ходу і його не віддала до кінця. У підсумку дві поспіль перемоги, які виводять Старікову у фінал Олімпійських ігор в спринті велотреку.
Фінал змагань відбудеться близько 5.20 за Києвом.
Нагадаємо, вчора українські спортсмени завоювали чотири олімпійські медалі. Так, Людмила Лузан і Анастасія Четверикова виграли "срібло" в каное-двійці на 500 метрів. Також срібну медаль взяв Олександр Хижняк, прикро упустив перемогу в фіналі боксерського турніру. Бронзову медаль вибороли українки в командному артистичному плаванні. Також "бронза" дісталася Ярославі Магучіх в стрибках у висоту.
Поки українці завоювали 18 нагород - 1 "золото", 5 срібних і 12 бронзових медалей.