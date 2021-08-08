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Украинка Старикова вышла в финал велотрека и поборется за "золото" ОИ-2020

Автор: Игорь Литвиненко

Украинская велосипедистка Елена Старикова пробилась в финал спринта по велотреку, где поборется за "золото" Олимпийских игр-2020. В полуфинале она дважды подряд победила в заездах представительницу Гонконга Вэй Ли.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

В первом заезде Старикова отдала первое место представительнице Гонконга, но на последнем вираже включилась и опередила соперницу. А во втором заезде уже украинка взяла лидерство по ходу и его не отдала до конца. В итоге две подряд победы, которые выводят Старикову в финал Олимпийских игр в спринте велотрека.

Финал соревнований состоится около 5:20 по Киеву.

Напомним, вчера украинские спортсмены завоевали четыре олимпийские медали. Так, Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли "серебро" в каноэ-двойке на 500 метров. Также серебряную медаль взял Александр Хижняк, досадно упустив победу в финале боксерского турнира. Бронзовую медаль выбороли украинки в командном артистическом плавании. Также "бронза" досталась Ярославе Магучих в прыжках в высоту.

Пока украинцы завоевали 18 наград - 1 "золото", 5 серебряных и 12 бронзовых медалей.

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