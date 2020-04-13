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В Україні зросла кількість летальних випадків від коронавірусу

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 09:48
В Україні зросла кількість летальних випадків від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього від COVID-19 в Україні померли 93 людини

За минулу добу в Україні зафіксовано 10 летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За інформацією МОЗ, станом на ранок 13 квітня, кількість летальних випадків від COVID-19 в Україні зросла до 93. Вчора повідомлялося про 83 смертей від інфекції.

Зазначимо, станом на ранок 13 квітня в Україні заразилися 3102 коронавірусом людей. В Україні за добу заразилися 325 людей.

Також повідомлялося, що в Запорізькій області підтвердили три нових випадки захворювання коронавірусом. Всього в області зафіксували 85 випадків COVID019.

Раніше РБК-Україна писало, що у Миколаївській області зросла кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 - зареєстровано 5 підтверджених випадків. Троє нових інфікованих контактували з хворими коронавірусом.

Крім цього, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска. У ВООЗ наголосили, що використання масок марно, якщо ігнорувати інші методи захисту.

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