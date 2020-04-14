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У Львівській області підтвердили понад 10 нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 09:19
У Львівській області підтвердили понад 10 нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області захворіло 136 осіб

За останню добу, 13 квітня, у Львівській області підтвердили 12 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомили у Львівському штабі по боротьбі з коронавірусом Telegram.

Повідомляється, що станом на 8 ранку 14 квітня в області підтверджено 136 випадків захворювання COVID-19, з них 5 - летальні, 6 пацієнтів одужали.

"Всього за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулася 851 осіб, госпіталізовано - 253, на амбулаторному лікуванні - 598 осіб, виписано - 167 осіб. Зараз у лікарні перебуває 86 осіб, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 людини", - повідомили в штабі.

У Львівській області підтвердили понад 10 нових випадків коронавірусу

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області коронавірус підтвердили у матері і дитини, якому виповниться тільки один рік. Всього в регіоні 13 квітня діагностували 3 нових випадки зараження.

Також РБК-Україна писало, що в Чернівецькій області коронавірусом COVID-19 захворіли 546 осіб. За останню добу підтвердили 84 нових випадки інфікування.

Зазначимо, кількість заражених новим коронавірусом в світі досягло майже 2 млн осіб. Зараз у світі 1 920 918 заражених COVID-19.

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