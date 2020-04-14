ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівецькій області коронавірусом інфіковано 546 осіб

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 04:31
У Чернівецькій області коронавірусом інфіковано 546 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За останню добу у Чернівецькій області підтвердили 84 нові випадки інфікування COVID-19

У Чернівецькій області на коронавірус COVID-19 захворіли 546 осіб. Про це у своєму відеозверненні у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, за останню добу підтвердили 84 нові випадки інфікування.

"Це люди, які заразилися інфекцією не за кордоном. Вони не їздили нікуди, а заразилися вдома. Це означає, що інкубаційний період становить вже 2-3 тижні. Коли пригріло весняне сонечко, і люди масово вийшли на вулиці, на природу. І вже на сьогодні ми маємо 84 нові випадки, з них 54 - у мешканців міста Чернівці", - розповів Осачук.

Він також повідомив, що у Чернівцях обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження обмежувальних карантинних заходів на Великдень.

Посилення карантину розпочнеться у суботу, 18 квітня о 13:00 та триватиме до 6:00 вівторка, 21 квітня. гВодночас голова ОДА не уточнив, які саме обмеження передбачає ухвалене комісією рішення.

Осачук закликав мешканців області утриматись від відвідування церков і місць масового скупчення людей під час святкування Великодня.

Нагадаємо, станом на 13 квітня офіційно підтверджено 3102 випадки інфікування коронавірусом в Україні. Кількість смертей зросла до 93.

Коронавірусом у Києві заразились майже 500 людей, за добу 79 нових випадків COVID-19.

В Туреччині за добу більше 4 тис нових заражень коронавірусом і 98 нових смертей Головлікар Олександрівської лікарні заявила про зростання кількості пацієнтів з COVID-19
Новини України Черновицкая областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся