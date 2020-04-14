У Чернівецькій області коронавірусом інфіковано 546 осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За останню добу у Чернівецькій області підтвердили 84 нові випадки інфікування COVID-19

У Чернівецькій області на коронавірус COVID-19 захворіли 546 осіб. Про це у своєму відеозверненні у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, за останню добу підтвердили 84 нові випадки інфікування.

"Це люди, які заразилися інфекцією не за кордоном. Вони не їздили нікуди, а заразилися вдома. Це означає, що інкубаційний період становить вже 2-3 тижні. Коли пригріло весняне сонечко, і люди масово вийшли на вулиці, на природу. І вже на сьогодні ми маємо 84 нові випадки, з них 54 - у мешканців міста Чернівці", - розповів Осачук.

Він також повідомив, що у Чернівцях обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження обмежувальних карантинних заходів на Великдень.

Посилення карантину розпочнеться у суботу, 18 квітня о 13:00 та триватиме до 6:00 вівторка, 21 квітня. гВодночас голова ОДА не уточнив, які саме обмеження передбачає ухвалене комісією рішення.

Осачук закликав мешканців області утриматись від відвідування церков і місць масового скупчення людей під час святкування Великодня.

Нагадаємо, станом на 13 квітня офіційно підтверджено 3102 випадки інфікування коронавірусом в Україні. Кількість смертей зросла до 93.

Коронавірусом у Києві заразились майже 500 людей, за добу 79 нових випадків COVID-19.