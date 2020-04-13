Коронавірус у Житомирській області: стало відомо про стан зараженої 7-місячної дитини

Ілюстративне фото (flickr)

Дитина перебуває в лікарні з мамою

В інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні Житомирської області перебуває 7-місячна дитина, яка хвора на коронавірус. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації (ОДА) Микола Суслик, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, дитина перебуває в лікарні з мамою в якої, як і в решти родини було виявлено захворювання.

"У нас є діти, в яких підтверджений COVID-19. Їх стан задовільний, але 7-місячне дитя знаходиться під спостереженням лікарів в обласній дитячій в інфекційному відділенні. Дитина 2-хроків – у Бердичеві", - сказав Суслик.

Як зазначається, 7-місячна дитина родом з Коростишівського району, де у її родини з 5 людей підтвердили коронавірус. Усі вони знаходяться на домашній самоізоляції під наглядом лікарів, окрім мами та немовля які були госпіталізовані.

Всього в області зафіксовано 95 випадків зараження з яких троє летальних.

Нагадаємо, у Житомирській області троє пацієнтів перебувають вкрай тяжкому стані через коронавірус.