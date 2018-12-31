В Україні стартує виборчий процес виборів президента

Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

Кандидати можуть реєструватися в ЦВК з 31 грудня 2018 року по 4 лютого 2019

Сьогодні, 31 грудня, в Україні розпочинається виборчий процес чергових виборів президента 2019. Детальніше про етапах президентської кампанії і як буде проходити реєстрація кандидатів у матеріалі РБК-Україна.

Початок виборчої кампанії в Україні

У відповідності з законодавством, вибори 2019 відбудуться в останню неділю березня. За 90 днів до цієї дати, а саме 31 грудня, Центральна виборча комісія офіційно оголосить про початок виборчого процесу в країні.

Кандидати на пост глави держави можуть реєструватися в ЦВК з 31 грудня по 4 лютого 2019 року. Висуватися на вибори в Україні мають право громадяни від 35 років, протягом останніх 10 років проживають на території країни, володіють державною мовою. Кандидат може йти на вибори самовисуванцем, або представляти одну з політичних партій.

Крім паспорта, автобіографії та заяви, які бажають балотуватися в президенти повинні при реєстрації в ЦВК внести грошову заставу у розмірі 2,5 млн гривень. У разі програшу ці кошти не повертаються.

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З моменту початку виборчої кампанії стартує і передвиборна агітація. Для кожного з кандидатів вона починається після проходження процедури реєстрації у Центрвиборчкомі, а завершиться за добу до дня голосування у першому турі (у 00:00 30 березня 2019 року).

Агітація передбачає використання плакатів на вулицях, роздачу листівок, політичну рекламу в ЗМІ, мітинги, зустрічі з електоратом. Також протягом виборчої кампанії кандидати проводять відкриті дебати з опонентами, прес-конференції, виступають в політичних ток-шоу на телебаченні.

Фінансування передвиборної агітації здійснюється за рахунок виборчих фондів і коштів, виділених з державного бюджету. Тому на момент реєстрації в ЦВК кожен кандидат повинен мати відкритий банківський рахунок в гривнях.

Що відомо про кандидатів на вибори 2019

Ще до офіційного початку виборчої кампанії ряд політиків заявили про свої плани брати участь у чергових президентських виборах в Україні. Серед них:

лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко;

дипломат і політик Роман Безсмертний;

лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко;

один із засновників курорту "Буковель", член партії "УКРОП" Олександр Шевченко;

представник партії "Рух нових сил" Юрій Дерев'янко;

лідер партії "Основа" Сергій Тарута;

мер міста Глухів Мішель Терещенко;

глава партії "Самопоміч" та львівський міський голова Андрій Садовий;

голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа;

кандидат від політичної платформи "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко;

заступник голови ВО "Свобода" Руслан Кошулинський;

лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко;

народний депутат, член фракції БПП Ольга Богомолець

Фото grytsenko.com.ua РБК-Україна, facebook.com/YaShevchenkoUa УНІАН, npu.gov.ua, facebook.com/ruslan.koshulynskyy

Чинний президент Петро Порошенко також може висувати свою кандидатуру на майбутніх виборах 2019. Однак офіційна заява про свої наміри балотуватися на другий термін глава держави пообіцяв зробити вже після початку виборчої кампанії.

За результатами соціологічних опитувань про можливі результати виборів в Україні, лідирує Юлія Тимошенко. У рейтингу кандидатів на 11 грудня від КМІС у голови "Батьківщини" 11,9% голосів респондентів. У першу п'ятірку також потрапили Володимир Зеленський (8,2%), Петро Порошенко (6,5%), Юрій Бойко (6,2%) , Олег Ляшко (4,9%).