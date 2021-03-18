ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні скоротили "помаранчеву зону" карантину

Новость на русском → Україна, Четвер 18 березня 2021 11:18
В Україні скоротили "помаранчеву зону" карантину Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Станом на 18 березня "помаранчева зона" адаптивного карантину в Україні скоротилася. Тепер у неї входять 11 областей і Київ.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Вчора в "помаранчевій зоні" знаходилося 16 областей і столиця, а позавчора - 10 регіонів.

На сьогодні в "помаранчевій зоні" опинилися Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області.

З цієї зони вибули Волинська, Запорізька, Луганська, Полтавська і Чернігівська.

У "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта ж перебувають у "жовтій зоні".

Норма госпіталізації у не більше 60 випадків на 100 тисяч населення перевищена:

  • Київ - 95,5
  • Вінницька область - 131,5
  • Житомирська область - 111,9
  • Закарпатська область - 97,2
  • Івано-Франківська область - 125,8
  • Київська - 67,2
  • Миколаївська область - 95,0
  • Одеська - 64,5
  • Хмельницька область - 89,1
  • Чернівецька область - 98,0

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив посилити карантин на місцях, щоб запобігти потраплянню регіонів у "червону зону".

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів поки не обговорює конкретну дату введення нового локдауну в Україні. Поки політикою уряду залишається введення місцевих локдаунов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я України Карантин Коронавірус
NEWS
У Білорусі криза: Тіхановська запускає голосування за переговори з владою
У Білорусі криза: Тіхановська запускає голосування за переговори з владою
DAILY
Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм