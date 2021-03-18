В Украине сократили "оранжевую зону" карантина
По состоянию на 18 марта "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине сократилась. Теперь в нее входят 11 областей и Киев.
Вчера в "оранжевой зоне" находилось 16 областей и столица, а позавчера - 10 регионов.
На сегодня в "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области.
Из этой зоны выбыли Волынская, Запорожская, Луганская, Полтавская и Черниговская.
В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные же находятся в "желтой зоне".
Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:
- Киев - 95,5
- Винницкая область - 131,5
- Житомирская область - 111,9
- Закарпатская область - 97,2
- Ивано-Франковская область - 125,8
- Киевская - 67,2
- Николаевская область - 95,0
- Одесская - 64,5
- Хмельницкая область - 89,1
- Черновицкая область - 98,0
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов попросил усилить карантин на местах, чтобы предотвратить попадание регионов в "красную зону".
Как писало РБК-Украина, Кабинет министров пока не обсуждает конкретную дату введения нового локдауна в Украине. Пока политикой правительства остается введение местных локдаунов.