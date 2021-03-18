ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине сократили "оранжевую зону" карантина

Новина українською → Украина, Четверг 18 марта 2021 11:18
В Украине сократили "оранжевую зону" карантина Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

По состоянию на 18 марта "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине сократилась. Теперь в нее входят 11 областей и Киев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Вчера в "оранжевой зоне" находилось 16 областей и столица, а позавчера - 10 регионов.

На сегодня в "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области.

Из этой зоны выбыли Волынская, Запорожская, Луганская, Полтавская и Черниговская.

В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные же находятся в "желтой зоне".

Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:

  • Киев - 95,5
  • Винницкая область - 131,5
  • Житомирская область - 111,9
  • Закарпатская область - 97,2
  • Ивано-Франковская область - 125,8
  • Киевская - 67,2
  • Николаевская область - 95,0
  • Одесская - 64,5
  • Хмельницкая область - 89,1
  • Черновицкая область - 98,0

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов попросил усилить карантин на местах, чтобы предотвратить попадание регионов в "красную зону".

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров пока не обсуждает конкретную дату введения нового локдауна в Украине. Пока политикой правительства остается введение местных локдаунов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство здравоохранения Украины Карантин Коронавирус
NEWS
Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление
Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление
DAILY
Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм