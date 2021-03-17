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В Україні знову розширили "помаранчеву зону": що змінилося

Новость на русском → Україна, Середа 17 березня 2021 10:48
В Україні знову розширили "помаранчеву зону": що змінилося Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Станом на 17 березня "помаранчева зона" адаптивного карантину в Україні знову розширилася. Тепер у неї входять 16 областей і Київ.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Вчора в "помаранчевій зоні" перебувало 10 регіонів, а позавчора - 11.

На сьогодні в "помаранчевій зоні" опинилися Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

У "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта ж перебувають у "жовтій зоні".

Норма госпіталізації у не більше 60 випадків на 100 тисяч населення перевищена:

  • Київ - 90,3
  • Вінницька область - 136,5
  • Житомирська область - 111,9
  • Закарпатська область - 98,3
  • Івано-Франківська область - 133,1
  • Київська - 65,3
  • Миколаївська область - 99,1
  • Одеська - 62,3
  • Хмельницька область - 87,0
  • Чернівецька область - 99,4

Так, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив посилити карантин на місцях, щоб запобігти потраплянню регіонів у "червону зону", в якій діють максимальні обмеження, аж до закриття ресторанів, заборони масових заходів, обмежень роботи громадського транспорту.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що локдаун в Україні можуть ввести, якщо 50-70% перейдуть в "червону зону".

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