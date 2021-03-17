В Україні знову розширили "помаранчеву зону": що змінилося

Станом на 17 березня "помаранчева зона" адаптивного карантину в Україні знову розширилася. Тепер у неї входять 16 областей і Київ.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Норма госпіталізації у не більше 60 випадків на 100 тисяч населення перевищена:

У "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта ж перебувають у "жовтій зоні".

На сьогодні в "помаранчевій зоні" опинилися Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Так, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив посилити карантин на місцях, щоб запобігти потраплянню регіонів у "червону зону", в якій діють максимальні обмеження, аж до закриття ресторанів, заборони масових заходів, обмежень роботи громадського транспорту.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що локдаун в Україні можуть ввести, якщо 50-70% перейдуть в "червону зону".