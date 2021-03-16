Степанов просить посилити карантин на місцях. Київ і Вінниця ближче всіх до "червоної зони"

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні місцева влада має запровадити додаткові карантинні заходи. Це має запобігти попаданню нових регіонів регіонів до "червоної зони".

"Зараз, якщо подивитися на показники в різних регіонах, досить напружена ситуація у Вінницькій області та Києві. Вони ближче всіх до переходу на "червоний рівень". Тому хочу звернутися до органів місцевого самоврядування, (слід, - ред.) посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Можливо, ввести додаткові обмеження ", - зазначив Степанов.

За його словами, на сьогодні є позитивний приклад у Львові, коли після його п'ятничного візиту мер міста Андрій Садовий підтримав переведення учнів 5-11 класів на дистанційне навчання.

Міністр також закликав мерів інших українських міст у разі погіршення епідеміологічної ситуації не чекати вказівок зверху, а приймати контрзаходи на місцях, згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, науковців і епідеміологів.