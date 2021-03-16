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Степанов просить посилити карантин на місцях. Київ і Вінниця ближче всіх до "червоної зони"

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 10:20
Степанов просить посилити карантин на місцях. Київ і Вінниця ближче всіх до "червоної зони" Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні місцева влада має запровадити додаткові карантинні заходи. Це має запобігти попаданню нових регіонів регіонів до "червоної зони".

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зараз, якщо подивитися на показники в різних регіонах, досить напружена ситуація у Вінницькій області та Києві. Вони ближче всіх до переходу на "червоний рівень". Тому хочу звернутися до органів місцевого самоврядування, (слід, - ред.) посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Можливо, ввести додаткові обмеження ", - зазначив Степанов.

За його словами, на сьогодні є позитивний приклад у Львові, коли після його п'ятничного візиту мер міста Андрій Садовий підтримав переведення учнів 5-11 класів на дистанційне навчання.

Міністр також закликав мерів інших українських міст у разі погіршення епідеміологічної ситуації не чекати вказівок зверху, а приймати контрзаходи на місцях, згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, науковців і епідеміологів.

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що до "червоної зони" можуть потрапити Київ, Вінницька та Львівська області. Це означає, що регіонам загрожує локальний локдаун із закриттям ресторанів, забороною масових заходів, обмеженнями на громадському транспорті і так далі.

У першій декаді березня Київ потрапив до "помаранчевої зони", оскільки перевищена норма госпіталізації пацієнтів з COVID. Перевищення ще одного з показників загрожує тим, що в місті введуть обмеження "червоної зони".

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