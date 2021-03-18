ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Кабміні поки не обговорюють конкретну дату нового локдауна в Україні

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 11:10
У Кабміні поки не обговорюють конкретну дату нового локдауна в Україні Фото: Ігор Петрашко (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Кабінет міністрів поки не обговорює конкретну дату введення нового локдауну в Україні. Поки політикою уряду залишається запровадження місцевих локдаунів.

Про це під час всеукраїнського форуму "Україна 30" заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

За його словами, зараз ведуться дискусії, на якому етапі потрібно буде вводити жорсткий карантин на загальнонаціональному рівні, але рішення про це ще не прийнято.

"Дата локдауну на даний момент не обговорюється... Політика, яка зараз проводиться з точки зору уряду - це місцеві так звані локдауни. В масштабах України поки що такі розмови не йдуть. Дискусія про те, на якому етапі це має бути, але поки рішення не прийнято, і ніяких конкретних дат не обговорюється", - заявив Петрашко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що введення локдауну на загальнонаціональному рівні може і не знадобитися в Україні.

Також РБК-Україна писало, що великі міста найближчими днями посилять карантин до "червоної" зони. Також можливе посилення карантину на національному рівні.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що зростання захворюваності COVID в країні буде спостерігатися до кінця квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Кабінет Міністрів України Карантин Коронавірус Локдаун
NEWS
Лукашенко про можливі протести в Білорусі: повинні бути інструменти реагування
Лукашенко про можливі протести в Білорусі: повинні бути інструменти реагування
DAILY
Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм