У Кабміні поки не обговорюють конкретну дату нового локдауна в Україні

За його словами, зараз ведуться дискусії, на якому етапі потрібно буде вводити жорсткий карантин на загальнонаціональному рівні, але рішення про це ще не прийнято.

"Дата локдауну на даний момент не обговорюється... Політика, яка зараз проводиться з точки зору уряду - це місцеві так звані локдауни. В масштабах України поки що такі розмови не йдуть. Дискусія про те, на якому етапі це має бути, але поки рішення не прийнято, і ніяких конкретних дат не обговорюється", - заявив Петрашко.