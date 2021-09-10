В Україні розробляють нові правила карантину, а Путін і Лукашенко узгодили 28 союзних програм: новини за 9 вересня

В МОЗ працюють над новими правилами карантину в Україні, Верховна рада збільшила суму переказів без фінмоніторингу, президент Російської Федерації Володимир Путін і Олександр Лукашенко узгодили 28 союзних програм. Детальніше про те, що сталося в четвер, 9 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Карантин по-новому. Два сертифікати і QR-код на вході: що планує МОЗ

У МОЗ працюють над новими правилами карантину в Україні, які включатимуть привілеї для вакцинованих. Зокрема, маючи COVID-сертифікат, українці зможуть відвідувати кафе і ресторани навіть у "червоній" зоні.

Так, на відміну від попередніх локдаунів, новий локдаун, якщо його введуть, буде менш жорстким. Зокрема, бізнесу можуть дозволити працювати, а українцям не доведеться відмовлятися від відвідування ресторанів. Але є умова - вакцинація. Повідомляється, що нові норми вже в розробці і будуть прийняті в найближчі дні.

До 5000 гривень включно: Рада збільшила суму переказів без фінмоніторингу

Верховна рада України збільшила суму готівкових переказів, які не підлягають фінансовому моніторингу. Тепер анонімно можна переводити до 5000 гривень включно.

Раніше такому контролю не підлягали суми до 4999 гривень включно. Таким чином, сума переказів, яка не підпадає під фінмоніторинг, збільшується на 1 гривню. У пояснювальній записці наголошується, що закон прийнято у зв'язку з тим, що найчастіше українцям було незручно переводити суму до 4999 гривень, тому її вирішили округлити.

Ціна на газ в Європі вперше в історії перевищила 700 доларів

Вперше в історії ціна на природний газ на європейському хабі в Нідерландах перевищила позначку 700 доларів за тисячу кубометрів. Ціна зростає на тлі низьких запасів в європейських сховищах.

Станом на 17:25 за київським часом 9 вересня вартість жовтневого ф'ючерсу на газ склала 700,2 долара за тисячу кубометрів. Відзначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні поставок з Росії.

Путін та Лукашенко узгодили усі 28 союзних програм. Їх затвердять до кінця року

В рамках зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, сторони узгодили усі 28 союзних програм. Засідання Вищої державної ради Союзної держави заплановано провести до кінця 2021 року. Вже в кінці поточного року, засідання Вищої державної ради Союзної держави їх затвердить.

Про що домовилися Путін та Лукашенко - в матеріалі РБК-Україна.

У Києві жорстоко вбили 37-річну заробітчанку, яка жила в наметі на пляжі

У Києві на Оболоні вбили молоду жінку, яка приїхала до столиці на заробітки і тимчасово жила в наметі на березі Дніпра. Наразі у поліції розшукують двох чоловіків, які можуть бути причетні до скоєння злочину.

Загиблою виявилася 37-річна жінка з Чернігівської області, яка приїжджала до столиці на заробітки. Вона тимчасово жила в наметі в зоні відпочинку. Оксана працювала в компанії, яка надає супермаркетам співробітників, іноді сама виходила касиром. Увечері поверталася в намет. Незадовго до загибелі Оксану бачили у компанії двох чоловіків.

Яскраве сонце та вересневе тепло: в Україні потепліє до +27

В Україні 10 вересня потепліє до +27. В українських областях очікується яскраве сонце та вересневе тепло.

Поле високого атмосферного тиску продовжує міцно утримувати свої позиції, тому найближчим часом, погода не зміниться. Буде багато яскравого сонця та приємного вересневого тепла, повідомили в УкрГідрометцентрі. Також в Україні буде невелика хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, слабкий.