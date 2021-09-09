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Ціна на газ в Європі вперше в історії перевищила 700 доларів

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Четвер 09 вересня 2021 17:59
Ціна на газ в Європі вперше в історії перевищила 700 доларів Фото: газ у Європі подорожчав до 700 доларів (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Вперше в історії ціна на природний газ на європейському хабі в Нідерландах перевищила позначку 700 доларів за тисячу кубометрів. Ціна зростає на тлі низьких запасів в європейських сховищах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сесії лондонській біржі ICE.

Станом на 17:25 за київським часом вартість жовтневого ф'ючерсу на газ склала 700,2 долара за тисячу кубометрів.

Відзначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні поставок з Росії. До початку опалювального сезону залишається трохи більше місяця, а європейські ПСГ заповнені менш ніж на 70%, що на 15% менше середнього рівня за останні п'ять років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціна імпортного газу для України з початку року зросла в два рази.

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