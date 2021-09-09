ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

До 5000 гривень включно: Рада збільшила суму переказів без фінмоніторингу

Новость на русском →
Київ, Четвер 09 вересня 2021 12:06
До 5000 гривень включно: Рада збільшила суму переказів без фінмоніторингу Фото: перекази по 5000 гривень тепер не підлягають моніторингу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України збільшила суму готівкових переказів, які не підлягають фінансовому моніторингу. Тепер анонімно можна переводити до 5000 гривень включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

Прийняття законопроекту №5559 підтримали 315 депутатів. Документ вносить зміни до ст. 14 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Тепер фінансовому моніторингу не підлягають суми, які не перевищують 5 000 гривень. Раніше такому контролю не підлягали суми до 4999 гривень включно.

Таким чином, сума переказів, яка не підпадає під фінмоніторинг, збільшується на 1 гривню.

У пояснювальній записці наголошується, що закон прийнято у зв'язку з тим, що найчастіше українцям було незручно переводити суму до 4999 гривень, тому її вирішили округлити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
В Україні вперше з травня більше трьох тисяч нових COVID-випадків
В Україні вперше з травня більше трьох тисяч нових COVID-випадків
DAILY
Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні