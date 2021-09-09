Яскраве сонце та вересневе тепло: в Україні потепліє до +27
В Україні завтра потепліє до +27. В українських областях очікується яскраве сонце та вересневе тепло.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Поле високого атмосферного тиску продовжує міцно утримувати свої позиції, тому завтра, та і найближчим часом, погода не зміниться. Буде багато яскравого сонця та приємного вересневого тепла, повідомили в УкрГідрометцентрі.
Завтра в Україні буде невелика хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, слабкий.
Температура вночі +7+12, на узбережжі морів до +14; вдень +22+27, на високогір'ї Карпат та в горах Криму +16+18.
Фото: прогноз погоди в Україні (facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, в Україну прийшло бабине літо. Найтепліше у центральних та південних областях, там температура повітря підніметься.
Раніше синоптики розповіли, коли закінчиться бабине літо і почнеться дощова осінь.