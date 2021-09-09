Спільні ринок газу, оборонний простір та парламент: про що домовилися Путін та Лукашенко

У Москві відбулися чергові переговори президента Росії Володимира Путіна та глави білоруського режиму Олександра Лукашенка. Підсумком зустрічі стало узгодження всіх дорожніх карт по створенню Союзної держави.

Про що домовилися Путін та Лукашенко - в матеріалі РБК-Україна .

28 програм інтеграції

Путін та Лукашенко під час сьогоднішньої зустрічі узгодили 28 програм, які потрібні для об'єднання Білорусі з Росією. Завтра ці програми мають схвалити прем'єри обох держав під час зустрічі у Мінську, а вже у жовтні їх планують остаточно затвердити на засіданні Вищої державної ради Союзної держави.

"Вдалося домогтися значного результату на інтеграційному треку", - заявив після переговорів Путін.

Єдиний оборонний простір

Путін заявив, що обговорив сьогодні з Лукашенком єдиний оборонний простір Росії та Білорусі, який потрібен нібито для захисту кордонів Союзної держави.

"Сьогодні нами обговорювалися питання будівництва єдиного оборонного простору і забезпечення безпеки Союзної держави на зовнішньому периметрі", - сказав російський президент.

Спільний ринок газу

Росія та Білорусь у грудні 2023 року планують підписати договір про створення єдиного ринку газу, нафти, нафтопродуктів та електроенергії. Водночас на переговорах Путін вирішив зберегти ціну на газ для Білорусі на 2022 рік на рівні цього року - 128,5 доларів за тисячу кубів.

Єдина економіка

Путін та Лукашенко домовилися про єдину макроекономічну політику між Росією та Білоруссю. Крім того, країни об'єднають платіжні системи та гармонізують грошово-кредитну політику.

Обговорювали і єдину валюту, але це питання упирається в тему емісійного центру. Однак Лукашенко після переговорів заявив, що ця проблема буде вирішена.

Сторони також домовилися гармонізувати податки, а також створити орган, який буде контролювати ці процеси. Крім того, Росія та Білорусь вироблять єдині підходи до пенсій, трудового законодавства та соціального страхування.

Спільна промислова політика

Росія та Білорусь домовилися перейти до єдиної промислової політики, а також взаємно відкрити доступ до державних закупівель та державних замовлень.

Можливість єдиного парламенту

Путін не виключив, що Росія та Білорусь можуть створити спільний так званий Союзний парламент. Однак, як зазначив російський президент, це питання сьогодні не обговорювалося, бо до цього ще "потрібно підрости".

Фінансова та інша підтримка Білорусі

Росія пообіцяла збільшити фінансову підтримку Білорусі до 630-640 млн доларів з вересня 2021 року до кінця 2022 року. Росія також скасує всі карантинні обмеження на авіасполучення з Білоруссю.