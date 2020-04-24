Коли в Україні скасують карантин: терміни та умови

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зеленський назвав дві умови для пом'якшення карантину в Україні

Карантин через коронавірус в Україні офіційно продовжено до 11 травня. В уряді очікують два спалахи інфікування - в кінці квітня і на початку травня. У той же час, Кабмін розробляє план поетапного зняття обмежень. Докладніше про те, як країна буде виходити з карантину і коли це станеться - в матеріалі РБК-Україна.

Карантин в Україні продовжено, очікується дві спалахи інфікування

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив про те, що в країні очікується два піки захворюваності коронавірусом - перший в кінці квітня, а другий в період з 3 по 8 травня. За його словами, ці дані засновані на розрахунках Національної академії наук України.

Крім того, у Моз спалах COVID-19 очікують через 5-10 днів після Великодня (24-29 квітня). Це обґрунтовано тим, що під час великодніх свят багато громадяни порушили умови карантину і відвідували масові богослужіння.

Спалах захворюваності прогнозують і в КМДА. За словами мера Києва Віталія Кличка, збільшення числа інфікованих зараз - це результат порушення карантину у Вербну неділю.

“Наступною хвилею, приблизно через тиждень, підуть ті, хто був на Великдень у храмах, приймав гостей або відпочивав на природі. Я ще раз нагадаю, поминальні дні перенесено на 6 червня", - заявив Кличко.

Умови скасування карантину в Україні

Президент України Володимир Зеленський назвав дві ключові умови для плавного виходу України з карантину:

Протягом 10 днів відсоток нових випадків інфікування не змінюється чи залишається в межах 5%. Лікарні заповнені пацієнтами з коронавірусом менш ніж на половину.

Коли карантин буде пом'якшено

За словами Дениса Шмигаля Кабмін розглядає 11 травня як рубіж. Після цієї дати уряд сподівається "отримувати позитивні дані, і жити в більш м'якому режимі".

“Але не факт, що так і буде. Сьогодні ще ніхто в світі прогнозувати і передбачати дані щодо коронавіруса не навчився, всі можуть тільки здогадуватися", - розповів РБК-Україна прем'єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що терміни початку пом'якшення карантину будуть залежати від того, як Україні пройде два прогнозованих піки інфікування.

План виходу з карантину

Володимир Зеленський заявив про те, що влада підготувала поетапний план виходу України з карантину. Він складається з п'яти кроків і прем'єр-міністр озвучить його найближчим часом.

У той же час, за словами Шмигаля, є кілька завдань, які необхідно виконати до пом'якшення карантинних обмежень. Серед них:

збільшити кількість тестувань на коронавірус;

підвищити рівень забезпечення лікарень;

створити велику кількість робочих місць.

“Ми хочемо, щоб з 12 травня у нас відбулися певні пом'якшення, і ми вже почали думати про розвиток економіки. Тому ми зараз прораховуємо моделі, де ж знаходиться цей баланс між жорстким карантином і роботою економічних секторів", - розповів прем'єр РБК-Україна.

Коли відновить роботу метро та громадський транспорт

Запуск роботи громадського транспорту розробляється Кабміном в рамках плану виходу з карантину. Він буде проходити в кілька етапів:

перший - пом'якшення обмежень на користування міським транспортом;

другий - запуск міжміського, а потім і міжобласного транспорту;

третій - відновлення авіа та залізничних перевезень.

У той же час, Денис Шмигаль підкреслив, що громадський транспорт точно не відновить роботу з 11 травня.

“Очевидно, етапність відновлення пасажирських перевезень нам зрозуміла. Але від якогось дня ми почнемо це робити, я зараз не можу сказати. Власне, над цим наші аналітики працюють. Ми розуміємо, що масові перевезення груп людей в замкнутих просторах – це один з найбільш серйозних ризиків", - заявив прем'єр.

Крім того, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, громадський транспорт може запрацювати у другій половині травня. Але умовою для цього є стабілізація з коронавірусом в Україні. Він підкреслив, що все залежатиме від того, як країна пройде травневі свята.

Також Криклій розповів, що навіть після запуску роботи транспорту будуть збережені деякі обмеження - дотримання соціальної дистанції, мінімальна кількість людей, масковий режим, а також можливо температурний скринінг.

Внутрішні авіаперевезення, за словами глави Мінінфраструктури, можуть бути відновлені в кінці червня, а міжнародні - після відкриття кордонів іншими країнами.