У нас є чіткий план виходу з карантину, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами президента, прем'єр невдовзі озвучить сценарій виходу

Президент Володимир Зеленський заявив, що у влади є чіткий план виходу з карантину, оголошеного у звязку з пандемією коронавірусу. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

За словами глави держави, невдовзі глава уряду Денис Шмигаль озвучить детальний сценарій виходу з карантину.

Звернення Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу. Володимир Зеленський звернувся до українців, подякувавши всім, хто свідомо відзначав Великдень вдома. Це свідчить про те, що ми є зрілими й відповідальними громадянами, наголосив Глава держави. Крім того, Президент повідомив, що Єврокомісія надасть Україні допомогу для боротьби з COVID-19 у розмірі 1,2 мільярда євро, а також наголосив, що підтримує рішення уряду продовжити карантинні заходи до 11 травня. Насамкінець Володимир Зеленський повідомив ще одну важливу новину – Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом. Наші вчені та виробники мають попередні висновки, згідно з якими, цей лікарський засіб може бути ефективним. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 23 квітня 2020 р.

"У нас є чіткий план виходу з карантину. Невдовзі прем`єр озвучить детальний сценарій з 5 етапів виходу з карантину", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав пріоритетні завдання, які необхідно виконати до початку виходу з карантину.

Підкреслимо, сьогодні у країні встановили новий антирекорд за кількістю заражених коронавірусом. У МОЗ заявили, що причиною спалаху коронавірусу стали порушення карантину під час Вербної неділі і на Великдень.

РБК-Україна писало, що на засіданні Кабміну повідомили про продовження карантину в Україні до 11 травня через очікуваний сплеск захворюваності на початку місяця. В інтерв'ю РБК-Україна голова уряду розповів про два піки коронавірусу в Україні.