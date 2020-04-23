Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 23 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні фіксується різке зростання захворюваності на коронавірус

Пандемія коронавирусу в Україні поширюється підвищеними темпами. Останні кілька днів МОЗ констатує збільшення кількості інфікованих і смертності в країні. За весь час пандемії в Україні виявлено 6592 підтверджених випадків COVID-19, померли від інфекції 174 особи, одужали 424 пацієнта.

Перетнули тисячний рубіж зведення щодо захворювання у Чернівецькій області та Києві. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 23 квітня

Чернівецька область - 1053 інфікованих. "У реанімації обласної дитячої лікарні перебуває 5-річна дівчинка із Чернівців. Вона у важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. У дівчинки діагностували коронавірус", - повідомляє облдержадміністрація. У лікарнях регіону в тяжкому стані перебувають 47 інфікованих, з них у реанімації - 35, на апаратах штучної вентиляції легенів - 6. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу заразилися 65 мешканців регіону. Вперше в Україні заражені COVID-19 зафіксовано в області 3 березня.

Київ - 989 інфікованих. Кількість заражених у столиці за добу зросла на 97 осіб, з них 10 - медичні працівники. Нові інфіковані виявлено серед священнослужителів. "Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус - 1 монах Києво-Печерської лаври та 12 монахiв Покровського Голосiївського чоловiчого монастиря. У цьому монастирі зараз відбувається дезинфекція всіх приміщень. І ми закриваємо його на карантин", - поінформував мер столиці Віталій Кличко. Перші хворі COVID-19 зафіксовано в Києві 16 березня.

Івано-Франківська область - 589 інфікованих. За добу заразилися коронавірусом 33 мешканця регіону. Серед усіх хворих на коронавірус 125 медичних працівників, уточнює влада області. Місцеві ЗМІ повідомили про одужання однорічної дитини. Перші випадки інфікування в Івано-Франківську зареєстровано 19 березня.

Тернопільська область - 471 інфікований. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу заразилися у регіоні 36 осіб. Перші інфіковані виявлено на Тернопільщині 19 березня.

Київська область - 390 інфікованих. За останні 24 години у регіоні заразилися 34 мешканця. Національна гвардія взяла під охорону гуртожиток у Вишневому, де напередодні стався спалах коронавирусу. "Мешканців будинку повністю ізольовано, відвідувачів не пускають всередину. Працівники Нацполиции, місцеві влади та волонтери організують доставку продовольчих товарів, ліків та засобів особистої гігієни", - уточнює МВС. Вперше про інфікованих в області повідомили 17 березня.

Рівненська область - 353 інфікованих. У регіоні 12 осіб захворіли на коронавірус за добу. Вперше діагноз COVID-19 зареєстровано у Сарненській районній лікарні 27 березня.

Вінницька область - 349 інфікованих. За добу заразилися в області 11 осіб. Перші інфіковані зареєстровано в регіоні 25 березня.

Житомирська область - 287 інфікованих. МОЗ підтвердило зараження 17 мешканців регіону за останні 24 години. Вперше інфіковані коронавірусом виявлено в області 12 березня.

Львівська область - 274 інфікованих. Двоє хворих на коронавірус померли у регіоні за минулу добу. Померла 60-річна санітарка з Яворівського району та 44-річний чоловік з Мостиського району. МОЗ зафіксувано 18 підтверджених випадків зараження за останні 24 години. Перші дані про коронавірус в області зареєстровано 20 березня.

Кіровоградська область - 251 інфікований. У Кропивницькому від ускладнень хвороби померли двоє медиків. За даними головного санітарного лікаря області, всього померли від інфекції 13 хворих у віці від 70 до 88 років. За добу заразилися коронавірусом 4 мешканця регіону. За весь час пандемії одужали 25 пацієнтів. Перші випадки інфікування зареєстровано в області 29 березня.

Закарпатська область - 218 інфікованих. За добу виявлено 13 нових заражених у регіоні. Перші випадки інфекції зафіксовано в області 26 березня.

Черкаська область - 206 інфікованих. За інформацією МОЗ, підтверджено 20 випадків зараження за останню добу. Вперше коронавірус на Черкащині зафіксували 22 березня.

Волинська область - 176 інфікованих. У регіоні за добу виявлено двоє нових заражених. Перші випадки COVID-19 на Волині зафіксовано 25 березня.

Одеська область - 148 інфікованих. За добу двоє нових інфікованих зареєстровано в регіоні. Вперше коронавірус в Одесі виявлено 24 березня.

Запорізька область - 141 інфікований. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 4 нових інфікованих за добу в регіоні. Вперше зараження COVID-19 зареєстровано у Запоріжжі 25 березня.

Дніпропетровська область - 179 інфікованих. У Дніпрі зафіксовано спалах інфекції. "У місті, схоже, відбулася конкретний спалах COVID-19. За останню добу +20. Було по одному-два на добу, а тепер 20", - поінформував мер Борис Філатов. За інформацією облради, за добу в регіоні заразилися 29 осіб, найбільша кількість хворих у місті Підгородне. "29 нових випадків захворювання COVID. 20 з яких в Підгородному - контакти з Першотравенська. А також: Кривий Ріг - 5, Кам'янське - 2, Павлоградський район - 2. Станом на 22.04.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області становить 179 випадків", - уточнює облрада. Перші дані про тих, що заразилися в області зареєстровано 19 березня.

Полтавська область - 116 інфікованих. У регіоні зафіксовано за добу 15 нових заражених. Перші інфіковані коронавірусом у Полтаві виявлено 27 березня.

Миколаївська область - 99 інфікованих. На нараді в Офісі президента зазначено, що за динамікою поширення захворюваності Миколаївська область вийшла у лідери. За добу в регіоні зафіксовано 41 новий випадок. Найбільша кількість заражених у Доманівському районі, 43 пацієнта. Серед усіх хворих в регіоні - 23 медичних працівника. Вперше коронавірус виявлено у двох літніх жінок в селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня, одна з них надалі померла.

Сумська область - 86 інфікованих. Двоє мешканців регіону заразилися коронавірусом за добу. Вперше інфекція підтверджено у Сумах 25 березня.

Харківська область - 82 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, в області виявлено 5 нових випадків інфікування за добу. Вперше зараження коронавірусом зафіксовано в області 28 березня.

Херсонська область - 72 інфікованих. Заразилися за добу двоє мешканців регіону. У Херсоні відправлено на карантин 12 моряків, які повернулися з-за кордону, уточнює мерія міста. Перші випадки інфікування в області зафіксовано 25 березня.

Хмельницька область - 62 інфікованих. За інформацією влади регіону, серед усіх хворих коронавірусом 15 медичних працівників та 2 дітей. "За добу зафіксовано 9 нових захворювань на коронавірусну інфекцію: у 2 жителів Летичівського району (монастир), у 6 - Чемеровецького району, у 1 мешканця міста Хмельницький. Серед нових хворих 1 лікар Хмельницької інфекційної лікарні", - уточнює облдержадміністрація. Також стало відомо про смерть черниці Головчинецького монастиря. Перше зараження COVID-19 в області зареєстровано 27 березня.

Луганська область - 26 інфікованих. Одна особа заразилася коронавірусом за добу в регіоні. Перші випадки інфікування зафіксовано в області 25 березня.

Донецька область - 18 інфікованих. Влада регіону заявила, що з усіх заражених 10 осіб вже вилікувалися. Велика частина хворих виявлено у Маріуполі - 11 інфікованих, 2 випадки зафіксовано в Дружківці, по 1 - у Бахмуті, Білозерському, Мірнограде, Слов'янську і Костянтинівці. Про перші заражених в області повідомлялося 18 березня.

Чернігівська область - 13 інфікованих. Ситуація із захворюваністю в області за добу не змінилася. Перші заражені зареєстровано у Чернігові 26 березня.