Когда в Украине отменят карантин: сроки и условия

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зеленский назвал два условия для смягчения карантина в Украине

Карантин из-за коронавируса в Украине официально продлен до 11 мая. В правительстве ожидают две вспышки инфицирования - в конце апреля и в начале мая. В то же время, Кабмин разрабатывает план поэтапного снятия ограничений. Подробнее о том, как страна будет выходить из карантина и когда это произойдет - в материале РБК-Украина.

Карантин в Украине продлен, ожидается две вспышки инфицирования

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина заявил о том, что в стране ожидается два пика заболеваемости коронавирусом - первый в конце апреля, а второй в период с 3 по 8 мая. По его словам, эти данные основаны на расчетах Национальной академии наук Украины.

Кроме того, в Минздраве вспышку COVID-19 ожидают через 5-10 дней после Пасхи (24-29 апреля). Это обосновано тем, что во время пасхальных праздников многие граждане нарушили условия карантина и посещали массовые богослужения.

Вспышку заболеваемости прогнозируют и в КГГА. По словам мэра Киева Виталия Кличко, увеличения числа инфицированных сейчас - это результат нарушения карантина в Вербное воскресенье.

“Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, принимал гостей или отдыхал на природе. Я еще раз напомню, поминальные дни перенесены на 6 июня", - заявил Кличко.

Условия отмены карантина в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал два ключевых условия для плавного выхода Украины из карантина:

В течение 10 дней процент новых случаев инфицирования не меняется или остается в пределах 5%. Больницы заполнены пациентами с коронавирусом менее чем на половину.

Когда карантин будет смягчен

По словам Дениса Шмыгаля Кабмин рассматривает 11 мая как рубеж. После этой даты правительство надеется “получать положительные данные, и жить в более мягком режиме”.

“Но не факт, что так и будет. Сегодня еще никто в мире прогнозировать и предугадывать данные относительно коронавируса не научился, все могут только догадываться”, - рассказал РБК-Украина премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что сроки начала смягчения карантина будут зависеть от того, как Украине пройдет два прогнозируемых пика инфицирования.

План выхода из карантина

Владимир Зеленский заявил о том, что власть подготовила поэтапный план выхода Украины из карантина. Он состоит из пяти шагов и премьер-министр озвучит его в ближайшее время.

В то же время, по словам Шмыгаля, есть несколько задач, которые необходимо выполнить до смягчения карантинных ограничений. Среди них:

увеличить количество тестирований на коронавирус;

повысить уровень обеспечения больниц;

создать большое количество рабочих мест.

“Мы хотим, чтобы с 12 мая у нас произошли определенные смягчения, и мы уже начали думать о развитии экономики. Поэтому мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов”, - рассказал премьер РБК-Украина.

Когда возобновит работу метро и общественный транспорт

Запуск работы общественного транспорта разрабатывается Кабмином в рамках плана выхода из карантина. Он будет проходить в несколько этапов:

первый - смягчение ограничений на пользование городским транспортом;

второй - запуск междугороднего, а потом и межобластного транспорта;

третий - восстановление авиа и железнодорожных перевозок.

В то же время, Денис Шмыгаль подчеркнул, что общественный транспорт точно не возобновит работу с 11 мая.

“Очевидно, этапность восстановления пассажирских перевозок нам понятна. Но от какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать. Собственно, над этим наши аналитики работают. Мы понимаем, что массовые перевозки групп людей в замкнутых пространствах – это один из самых серьезных рисков”, - заявил премьер.

Кроме того, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, общественный транспорт может заработать во второй половине мая. Но условием для этого является стабилизация с коронавирусом в Украине. Он подчеркнул, что все будет зависеть от того, как страна пройдет майские праздники.

Также Криклий рассказал, что даже после запуска работы транспорта будут сохранены некоторые ограничения - соблюдение социальной дистанции, минимальное количество людей, масочный режим, а также возможно температурный скрининг.

Внутренние авиаперевозки, по словам главы Мининфраструктуры, могут быть восстановлены в конце июня, а международные - после открытия границ другими странами.