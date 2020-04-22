Кабмін розробляє план поетапного запуску транспорту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі немає дати відновлення роботи громадського транспорту

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в рамках плану по виходу з карантину розробляється поетапний запуск громадського транспорту. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, Шмигаль допустив, що в рамках першого етапу буде певне пом'якшення обмежень функціонування міського транспорту, проте будуть певні умови та збережеться соціальна дистанція.

Наступним етапом буде запуск міжміського, а потім - міжобласного сполучення.

"Напевно, в самому кінці будемо розглядати відновлення авіаперевезень чи глобальних залізничних перевезень. Очевидно, етапність відновлення пасажирських перевезень нам зрозуміла. Але від якого дня ми почнемо це робити, я зараз не можу сказати. Власне, над цим наші аналітики працюють", - сказав він, зазначивши, що запуск громадського транспорту буде "точно не до 11 травня".

Нагадаємо, як заявляв міністр інфраструктури України Владислав Криклій, за реалістичним сценарієм відновлення роботи транспорту в Україні розпочнеться у червні-липні, а ось авіація, за його прогнозами, повернеться до докризового режиму за два роки.

Як відомо, наразі в Україні громадський транспорт курсує з суттєвими обмеженнями, а метро у Києві, Харкові та Дніпрі взагалі закрито. Крім того, на період карантину призупинено пасажирські перевезення між містами та областями.