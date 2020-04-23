У Кабміні повідомили, коли можуть відновити роботу громадського транспорту

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Внутрішнє авіасполучення можуть відновити в червні, міжнародне - після відкриття кордонів іншими країнами

В Україні можуть відновити роботу громадського транспорту у другій половині травня в разі стабілізації ситуації з коронавірусом в країні. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю "Українському радіо".

За його словами, все буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні після травневих свят.

"Якщо ми спокійно пройдемо травневі свята і у нас не піде другої хвилі, тоді ми можемо говорити, що почнемо відновлювати рух громадського транспорту в містах, можливо метро", - сказав Криклій.

Він зазначив, що спочатку планується запуск транспорту з деякими обмеженнями.

"На перших етапах це буде в мінімальному пакеті - з дотриманням соціальної дистанції, мінімальна кількість людей, масковий режим. Я впевнений, що необхідно здійснювати температурний скринінг", - повідомив міністр.

Також Криклій повідомив, що внутрішнє авіасполучення може бути відновлено у червні, а міжнародне - після відкриття кордонів іншими країнами.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін розробляє поетапний запуск громадського транспорту. При цьому робота транспорту відновиться точно не раніше 11 травня.

Відзначимо, 22 квітня Кабмін продовжив карантин в Україні до 11 травня. При цьому уряд розробив план по виходу з карантину, який складається з 5 етапів.