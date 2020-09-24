В Україні оголосили пожежну небезпеку

Фото: пожежа (facebook.com/lugdsns)

В Україні синоптики попередили про пожежну небезпеку. Надзвичайний рівень небезпеки оголошено практично на всій території країни.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежна небезпека збережеться протягом 24-25 вересня у всіх областях, крім більшості районів Чернігівської області.

Нагадаємо, сьогодні в Україні погіршиться погода в західних областях. Очікуються дощ і грози. При цьому температура повітря залишиться теплою до +27 градусів.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд підготував законопроект, який передбачає посилення відповідальності за порушення пожежних норм. В Україні хочуть ввести штрафи за порушення норм від 510 до 10 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що днями в Херсонській області спалахнула лісову пожежу в Голопристанському районі. Через два дні його вдалося ліквідувати. Ніхто не постраждав.

Крім цього сталася пожежа на сміттєзвалищі в Дарницькому районі Києва, у зв'язку з чим частину столиці опинилася в диму. Пожежу вдалося загасити. До ліквідації було залучено 26 пожежних, 7 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки.