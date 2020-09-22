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У Києві загасили пожежу на сміттєзвалищі

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 17:25
У Києві загасили пожежу на сміттєзвалищі
Фото: пожежники (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 22 вересня, у Дарницькому районі Києва рятувальники загасили пожежу на сміттєзвалищі. До ліквідації були залучені 26 вогнеборців, 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежу вдалось ліквідувати о 16:12. Вона супроводжувалася тлінням окремих осередків сміття, а також загорянням торфу, через що у деяких районах міста спостерігалося значне задимлення.

Протягом двох діб рятувальники проливали усі осередки тління. Найбільша загальна площа займання сягала 21 вересня орієнтовно 2000 кв. м. Крім того, за допомогою колісних екскаваторів та вантажних самоскидів здійснювався підвіз землі для засипання осередків займання.

Нагадаємо, у Житомирській області спалахнула пожежа на звалищі. Її вдалося ліквідувати до поширення вогню на ліс.

Також учора у Києві сталася пожежа на пивзаводі. За попередньою версією, вибухнув газовий балон.

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