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В Украине объявили пожарную опасность

Украина, Четверг 24 сентября 2020 08:16
В Украине объявили пожарную опасность
Фото: пожар (facebook.com/lugdsns)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине синоптики предупредили о пожарной опасности. Чрезвычайный уровень опасности объявлен практически на всей территории страны.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожарная опасность сохранится на протяжении 24-25 сентября во всех областях, кроме большинства районов Черниговской области.

Напомним, сегодня в Украине ухудшится погода в западных областях. Ожидаются дождь и грозы. При этом температура воздуха останется теплой до +27 градусов.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство подготовило законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение пожарных норм. В Украине хотят ввести штрафы за нарушение норм от 510 до 10 тысяч гривен.

Также сообщалось, что днями в Херсонской области вспыхнул лесной пожар в Голопристанском районе. Спустя два дня его удалось ликвидировать. Никто не пострадал.

Кроме этого пожар произошел на мусорной свалке в Дарницком районе Киева, в связи с чем часть столицы оказалась в дыму. Пожар удалось потушить. К ликвидации были привлечены 26 пожарных, 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

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