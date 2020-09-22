Лісову пожежу в Херсонській області ліквідували

Фото: пожежа в Херсонській області (dsns.gov.ua)

У вівторок, 22 вересня, рятувальникам вдалося ліквідувати лісову пожежу в Херсонській області. Для гасіння пожежі залучалася авіація.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"22 вересня о 17:30 пожежу лісового масиву в Голопристанському районі, яка виникла 21 вересня, ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили рятувальники, для гасіння пожежі залучалися 104 особи та 32 одиниці техніки, серед яких 2 літаки АН-32П, які здійснювали скидання води. Пожежу вдалося локалізувати близько 9 ранку 22 вересня.

Нагадаємо, раніше в Дарницькому районі Києва рятувальники загасили пожежу на сміттєвому звалищі. До ліквідації було залучено 26 пожежників, 7 одиниць основної та спеціальної пожежо-рятувальної техніки.

Також РБК-Україна писало, що у Житомирській області спалахнула пожежа на звалищі. Її вдалося ліквідувати до поширення вогню на ліс.