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Дощі, грози та до +27 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Четвер 24 вересня 2020 08:00
Дощі, грози та до +27 тепла: прогноз погоди на сьогодні
Фото: людина з парасолькою (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні, 24 вересня, погіршиться погода, хоча температура повітря залишиться теплою. У західних областях очікуються дощі з грозами.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У Волинській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень становитиме +21+24, вночі +11+13 градусів.

На решті території країни буде сонячно. У північних областях +23+25 вдень, +6+8 вночі. У центральних, південних та східних регіонах температура повітря буде коливатися від +25 до +27 градусів. Вночі +7+9 в центральній частині, +3+5 в Луганській області, на півдні +11+13.

Дощі, грози та до +27 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні буде сонячно і без опадів. Температура повітря вдень становитиме +24+26 градусів, вночі +8+10.

Дощі, грози та до +27 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, з 23 вересня в Україну повертається спека, яка триватиме до кінця тижня. Температура повітря підніметься місцями до +27 градусів. З 27 вересня очікуються дощі.

При цьому РБК-Україна писало, що нинішнє потепління в країні не можна назвати "бабиним літом". Воно очікується в другій половині жовтня.

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