В Україні оновили зони карантину, а Лукашенко назвав фальсифікацією заяву Меркель щодо Навального: новини за 3 вересня

Колаж РБК-Україна

В Україні розширили червону зону карантину, суд санкціонував списання коштів і арешт майна ПриватБанку в справі Суркісів, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель про отруєння Олексія Навального речовиною "Новачок" було сфальсифіковано. Детальніше про те, що сталося в четвер, 3 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні оновили зони карантину: список

В Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.

В оновлений список регіонів "червоної зони" потрапили три обласні центри - Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці.

Суд санкціонував списання коштів і арешт майна ПриватБанку в справі Суркісів

Печерський районний суд м. Києва санкціонував примусове списання коштів або арешт майна "ПриватБанку" у разі відмови виплачувати компаніям родини Суркісів майже 10 млрд грн (350 млн доларів). Про це йдеться у тексті ухвали суду від 2 вересня 2020 року. Копію ухвали суду оприлюднив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з ухвалою, ПриватБанк зобов'язаний виплатити компаніям тіло депозиту та відсотки. У разі невиконання, державний виконавець вживає заходи для примусового виконання рішення "шляхом у тому числі, але не виключено, виставлення платіжних вимог на примусове списання коштів та/або винесення постанови про накладення арешту коштів (майна) боржника".

Лукашенко назвав фальсифікацією заяву Меркель щодо Навального

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель про отруєння Олексія Навального речовиною "Новічок" було сфальсифіковано. Це нібито підтверджує перехоплення розмови Варшави і Берліна.

Про це він заявив на зустрічі з прем'єром РФ Михайлом Мішустіним, передає БЕЛТА. За його словами, білоруська військова розвідка до виступу Меркель нібито перехопила розмову.

У Берліні заявили, що слова Лукашенка не є правдивими.

В Україні створюють Бюро економбезпеки замість податкової міліції

Верховна рада зробила крок до створення Бюро економічної безпеки, яке має замінити податкову міліцію. Нардепи схвалили за основу у першому читанні законопроект №3087-д.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон пропонує розділення сервісної та правоохоронної функцій податкової служби, ліквідацію податкової міліції, оптимізацію структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, і, власне, створення Бюро економічної безпеки.

При гасінні пожеж в Луганській області загинув військовий

Під час гасіння пожеж у Луганській області загинув український військовослужбовець. Його тіло виявили під завалами бліндажа.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що під час ліквідації пожежі загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали зниклим безвісти.

Український підліток влаштував криваву бійню "заради забави": вирішив вбити всю родину

На Прикарпатті підліток вирішив вбити свою сім'ю і напав з молотком і ножем на дідуся і бабусю. Після дикого злочину 15-річний хлопець подзвонив у поліцію і зізнався у скоєному.

Від отриманих численних ножових поранень 73-річний пенсіонер загинув на місці, а 69-річну жінку з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували - зараз вона в реанімації. Про це передали в прес-службі поліції Івано-Франківської області.

Ірина Верещук на парасолі політала над Києвом: мережа вибухнула фотожабами

Ірина Верещук, кандидат в мери Києва від партії "Слуга народу", стала героїнею соцмереж після того, як там з'явилися кадри зі зйомок її передвиборної агітації. 40-річна політик в жовтому плащі "літала" на зеленій парасольці.

Все дійство відбувалося під управлінням знімальної групи на новому пішохідному мосту, який в народі вже встигли прозвати "мостом Кличка". Відео розмістили у Facebook Рукавчки Кличка, після чого мережа вибухнула коментарями і фотожабами.

Збірна України з перемоги над Швейцарією стартувала в Лізі націй

Збірна України з футболу обіграла Швейцарію в дебютному поєдинку елітного дивізіону Ліги націй. Матч на "Арені Львів" завершився з рахунком 2:1.

У першому таймі Андрій Ярмоленко відзначився забитим м'ячем, швейцарці зрівняли рахунок після успішного дальнього удару Харіса Сеферович. Перемогу "синьо-жовтій" команді приніс гол Олександра Зінченка, який з кута штрафного пробив у дальню дев'ятку.