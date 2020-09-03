В Україні створюють Бюро економбезпеки замість податкової міліції

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада зробила крок до створення Бюро економічної безпеки, яке має замінити податкову міліцію. Нардепи схвалили за основу у першому читанні законопроект №3087-д.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон пропонує розділення сервісної та правоохоронної функцій податкової служби, ліквідацію податкової міліції, оптимізацію структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, і, власне, створення Бюро економічної безпеки.

Бюро буде мати статус правоохоронного органу, а його директора призначатиме президент за поданням конкурсної комісії, яка подає на розгляд главі держави три найкращих кандидатури. Директор БЕБ підзвітний Раді і президенту.

Бюро буде здійснювати заходи із запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави.

Максимальна кількість працівників відомства - не більше 3 000 осіб.

Згідно з проектом, детективи БЕБ будуть мати достатньо повноважень для оперативно-розшукової діяльності, а також досудового розслідування злочинів. Цей орган матиме право прямого доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи.

У законі прописано, що у складі центрального управління Бюро діятиме підрозділ внутрішнього контролю для попередження, виявлення та відповідного реагування на прояви корупції.

Бюро щоквартально має публікувати звіт про діяльність на своєму офіційному веб-сайті.

Крім ліквідації податкової міліції, пропонується і ліквідація підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

Нагадаємо, глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що до кінця року в Україні має запрацювати Бюро економічної безпеки. Створення цього органу передбачає повну ліквідацію податкової міліції.

Як писало РБК-Україна, в січні парламент відхилив законопроект про Бюро фінансових розслідувань, яким пропонувалася ліквідація податкової міліції.