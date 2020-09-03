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Тернопіль потрапив в "червону зону" карантину

Тернопіль, Четвер 03 вересня 2020 18:02
Тернопіль потрапив в "червону зону" карантину
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) оновила список регіонів "червоної зони". У нього потрапили три обласні центри - Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов в Telegram.

Зазначимо, що Івано-Франківськ та Чернівці перебували в "червоній зоні" з 31 серпня.

Всього в "червону зону" потрапили населені пункти в семи областях:

  • Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
  • Дубно та Костопільський район Рівненської області;
  • Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;
  • Великобурлуцький район Харківської області;
  • Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області
  • Бобровицький район Чернігівської області.

Нове зонування почне діяти з 7 вересня.

В "червоній зоні" заборонена робота громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту.

Нагадаємо, 3 вересня в Україні оновили зони адаптивного карантину.

Крім того, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 31 жовтня.

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