Тернопіль потрапив в "червону зону" карантину

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) оновила список регіонів "червоної зони". У нього потрапили три обласні центри - Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов в Telegram.

Зазначимо, що Івано-Франківськ та Чернівці перебували в "червоній зоні" з 31 серпня.

Всього в "червону зону" потрапили населені пункти в семи областях:

Івано-Франківськ , Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

Дубно та Костопільський район Рівненської області;

Тернопіль , Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;

, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області; Великобурлуцький район Харківської області;

Чернівці , Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області

, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області Бобровицький район Чернігівської області.

Нове зонування почне діяти з 7 вересня.

В "червоній зоні" заборонена робота громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту.

Нагадаємо, 3 вересня в Україні оновили зони адаптивного карантину.

Крім того, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 31 жовтня.