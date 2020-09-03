Суд санкціонував списання коштів і арешт майна ПриватБанку в справі Суркісів

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністр юстиції заявляє, що на підставі рішення суду стягнути кошти неможливо

Печерський районний суд м. Києва санкціонував примусове списання коштів або арешт майна "ПриватБанку" у разі відмови виплачувати компаніям родини Суркісів майже 10 млрд грн (350 млн доларів). Про це йдеться у тексті ухвали суду від 2 вересня 2020 року.

Копію ухвали суду оприлюднив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з ухвалою, ПриватБанк зобов'язаний виплатити компаніям тіло депозиту та відсотки. У разі невиконання, державний виконавець вживає заходи для примусового виконання рішення "шляхом у тому числі, але не виключено, виставлення платіжних вимог на примусове списання коштів та/або винесення постанови про накладення арешту коштів (майна) боржника".

Як зазначив Малюська, суд "у якості забезпечення суд прописав стягнення кількох мільярдів з "ПриватБанку" на користь шести британських компаній, заснованих офшорами з BVI".

За його словами, така позиція не тільки виходять за межі того, що можна робити у якості забезпечення позову (ст.150 ЦПК).

"Вона до того ж не полегшує, а, навпаки, робить неможливим подальше виконання рішення суду. Адже якщо кошти стягнути з "ПриватБанку", то банк, у випадку задоволення позову, ніколи не зможе обслуговувати їх як депозити. Нагадую - позовні вимоги заявлені не як стягнення коштів, а як зобов’язання обслуговувати депозити", - написав міністр.

Як повідомляло РБК-Україна, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, до державного "ПриватБанку". Справа стосується обслуговування депозитів компаній на 350 млн доларів.

Міністерство фінансів не погоджуються з ухвалою Печерського суду щодо задоволення позову про стягнення з банку 350 млн доларів на користь компаній братів Суркісів та буде продовжувати захищати інтереси держави та банку. Наступним кроком є підготовка апеляційної скарги.