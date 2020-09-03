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Збірна України з перемоги над Швейцарією стартувала в Лізі націй

Львів, Четвер 03 вересня 2020 23:36
Збірна України з перемоги над Швейцарією стартувала в Лізі націй
Фото: збірна України з перемоги стартувала в елітному дивізіоні Ліги Націй (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Команда виграла дебютний поєдинок у вищому дивізіоні турніру

Збірна України з футболу обіграла Швейцарію в дебютному поєдинку елітного дивізіону Ліги націй. Матч на "Арені Львів" завершився з рахунком 2:1.

У першому таймі Андрій Ярмоленко відзначився забитим м'ячем, швейцарці зрівняли рахунок після успішного дальнього удару Харіса Сеферович. Перемогу "синьо-жовтій" команді приніс гол Олександра Зінченка, який з кута штрафного пробив у дальню дев'ятку.

Велика частина ігрового часу пройшла під абсолютну диктовку Швейцарії, однак заключна третина зустрічі відбулася в рівній боротьбі. Більше моментів створили підопічні Петковича, але не зуміли їх реалізувати.

У паралельному матчі групи Німеччина вдома зіграла внічию з Іспанією - 1:1. Таким чином Україна заробляє три очки в першому матчі і очолює групу.

Наступний поєдинок наша команда проведе 6 вересня на виїзді з Іспанією.

Нагадаємо, тренер воротарів збірної Швейцарії Патрік Фолетті отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Він знаходиться на самоізоляції.

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