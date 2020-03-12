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Карантин в Україні: сьогодні почали діяти обмеження через коронавірус

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 07:45
Карантин в Україні: сьогодні почали діяти обмеження через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмежувальні заходи будуть діяти сьогоднішнього дня і до 3 квітня

Сьогодні, 12 березня, в Україні почали діяти введені Кабінетом міністрів України обмеження через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення КМУ.

Зазначимо, що з сьогоднішнього дня і до 3 квітня в Україні будуть діяти обмежувальні заходи у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі.

Обмеження в Україні передбачають закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття авіасполучення з деякими країнами. Зокрема, авіакомпанія SkyUp Airlines скорочує польотну програму до Італії та Ізраїлю.

Разом з тим, вводяться обмежувальні заходи у Києві. У рішенні КМДА говориться:

  • призупинити освітній процес у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти усіх типів, форм власності міста Києва; у вищих навчальних закладах;
  • обмежити проведення спортивних заходів на території м.Києва;
  • призупинити роботу театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масових заходів, тощо; призупинити роботу розважальних центрів;
  • призупинити роботу розважальних зон в шопінг молах;
  • забезпечити обмеження проведення масових заходів на території м.Києва (більше 60 осіб), до участі в заходах допускати лише осіб , які пройшли термометрію;
  • забезпечити недопущення до роботи працівників підприємств та установ міста Києва з ознаками інфекційного захворювання.

Раніше повідомлялось, якщо в Києві буде зареєстрований коронавірус і він буде мати масовий характер, не виключено закриття шкіл і метро.

РБК-Україна писало, що в Україні офіційно підтверджений один випадок зараження на коронавірус. У Чернівцях 3 березня виявили вірус у чоловіка, який раніше подорожував до Італії.

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