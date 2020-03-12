Карантин в Україні: сьогодні почали діяти обмеження через коронавірус

Обмежувальні заходи будуть діяти сьогоднішнього дня і до 3 квітня
Сьогодні, 12 березня, в Україні почали діяти введені Кабінетом міністрів України обмеження через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення КМУ.
Зазначимо, що з сьогоднішнього дня і до 3 квітня в Україні будуть діяти обмежувальні заходи у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі.
Обмеження в Україні передбачають закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття авіасполучення з деякими країнами. Зокрема, авіакомпанія SkyUp Airlines скорочує польотну програму до Італії та Ізраїлю.
Разом з тим, вводяться обмежувальні заходи у Києві. У рішенні КМДА говориться:
Раніше повідомлялось, якщо в Києві буде зареєстрований коронавірус і він буде мати масовий характер, не виключено закриття шкіл і метро.
РБК-Україна писало, що в Україні офіційно підтверджений один випадок зараження на коронавірус. У Чернівцях 3 березня виявили вірус у чоловіка, який раніше подорожував до Італії.