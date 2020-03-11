ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У КМДА розповіли подробиці обмежень у Києві через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     11.03.2020 - 14:14
У КМДА розповіли подробиці обмежень у Києві через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві обмежать проведення масових заходів

В Києві у зв'язку з обмежувальними заходами через коронавірус призупинять освітній процес та обмежать проведення масових заходів. Це йдеться у рішенні КМДА.

Зокрема, у рішенні говориться:

  • призупинити освітній процес у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти усіх типів, форм власності міста Києва;
  • призупинити освітній процес у вищих навчальних закладах;
  • обмежити проведення спортивних заходів на території м.Києва;
  • призупинити роботу театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масових заходів, тощо;
  • призупинити роботу розважальних центрів;
  • призупинити роботу розважальних зон в шопінг молах;
  • забезпечити обмеження проведення масових заходів на території м.Києва (більше 60 осіб), до участі в заходах допускати лише осіб , які пройшли термометрію;
  • забезпечити недопущення до роботи працівників підприємств та установ міста Києва з ознаками інфекційного захворювання.

Нагадаємо, у всій Україні вводиться карантин через загрозу поширення коронавірусу. Він буде тривати три тижні, а почнеться завтра.

РБК-Україна писало, що станом на 11 березня Центр громадського здоров’я України отримав 43 підозри про захворювання на коронавірус, із яких 1 підтверджено (3 березня), ще 1 зразок перебуває на стадії дослідження.

У Києві через коронавірус перенесли пробне ЗНО Карантин в Україні через коронавірус: в яких областях введені обмеження
Новини України КиївкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся