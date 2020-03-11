В УКРАЇНІ ВВЕЛИ КАРАНТИН ЧЕРЕЗ КОРОНАВІРУС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантин ввели у всіх областях

Кабінет міністрів ввів карантин в Україні у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Про це повідомила нардеп Вікторія Сюмар у Facebook.

Нардеп зазначила, що з 12 березня на три тижні, до 3 квітня, в Україні вводять карантин.

Він передбачає:

- закриття навчальних закладів,

- заборону масових зібрань понад 200 осіб,

- закриття авіасполучення з деякими країнами.

Також буде закрита більша частина КПП. З 219 лишиться 49.

Зокрема, також в Києві вводять карантин, в зв'язку з цим буде заборона масових заходів і закриття шкіл. Відзначимо, в столиці не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом.

Раніше київська влада заявила, що в разі якщо в Києві буде зареєстрований коронавірус і він буде мати масовий характер, не виключено закриття шкіл і метро.

РБК-Україна писало, що станом на 11 березня Центр громадського здоров’я України отримав 43 підозри про захворювання на коронавірус, із яких 1 підтверджено (3 березня), ще 1 зразок перебуває на стадії дослідження.

На цей час в Україні офіційно підтверджений один випадок коронавірусу. У Чернівцях 3 березня виявили вірус у чоловіка, який раніше подорожував до Італії. Станом на 10 березня стан чоловіка стабільний.