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Карантин в Украине: сегодня начали действовать ограничения из-за коронавируса

Новости » Общество     12.03.2020 - 07:45
Карантин в Украине: сегодня начали действовать ограничения из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничительные меры будут действовать с сегодняшнего дня и до 3 апреля

Сегодня, 12 марта, в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение КМУ.

Отметим, что с сегодняшнего дня и 3 апреля в Украине будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами. В частности, авиакомпания SkyUp Airlines сокращает полетную программу в Италию и Израиль.

Вместе с тем, вводятся ограничительные мероприятия в Киеве. В решении КГГА говорится:

  • приостановить образовательный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования всех типов и форм собственности города Киева; в высших учебных заведениях;
  • ограничить проведение спортивных мероприятий на территории г.Киева;
  • приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий, и т. п; приостановить работу развлекательных центров;
  • приостановить работу развлекательных зон в шопинг молах;
  • обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории г.Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц , которые прошли термометрию;
  • обеспечить недопущение к работе работников предприятий и учреждений города с признаками инфекционного заболевания.

Ранее сообщалось, если в Киеве будет зарегистрирован коронавирус и он будет иметь массовый характер, не исключено закрытие школ и метро.

РБК-Украина писало, что в Украине официально подтвержден один случай заражения коронавирусом. В Черновцах 3 марта обнаружили вирус у мужчины, который ранее путешествовал в Италии.

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