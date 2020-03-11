SkyUp скорочує польотну програму до Італії та Ізраїлю

За деякими напрямками старт польотної програми переноситься на початок літа
Авіакомпанія SkyUp Airlines скорочує польотну програму до Італії та Ізраїлю у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Відповідне рішення є у розпорядженні РБК-Україна.
Як зазначається, за деякими напрямками старт польотної програми переноситься на початок літа, за деякими напрямками буде скорочено кількість рейсів.
"У зв’язку із поширенням епідемії коронавірусу, а також посиленням заходів з її обмеження різними країнами, зокрема, Італією та Ізраїлем, авіакомпанія SkyUp Airlines скорочує польотну програму до цих країн", - йдеться у повідомленні.
Авіаперевізником передбачена безкоштовна процедура зміни дати або повернення коштів за невикористану подорож.
Наразі SkyUp Airlines виконує рейси до Тель-Авіва із Запоріжжя та Львова. До 16 квітня 2020 року частота рейсів на цих напрямках буде тимчасово скорочена:
На деяких італійських напрямках відкладається старт польотної програми. Відтак:
Виконання рейсів до Неаполя продовжиться без змін.
Старт польотів до Ріміні та Ламеції Терме, запланований на 30 травня 2020, а також до Катанії (початок 26 травня) поки що лишається без змін.
Зокрема, також в Києві вводять карантин, в зв'язку з цим буде заборона масових заходів і закриття шкіл. Відзначимо, в столиці не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом.