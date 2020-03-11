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SkyUp скорочує польотну програму до Італії та Ізраїлю

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 14:32
SkyUp скорочує польотну програму до Італії та Ізраїлю
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За деякими напрямками старт польотної програми переноситься на початок літа

Авіакомпанія SkyUp Airlines скорочує польотну програму до Італії та Ізраїлю у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Відповідне рішення є у розпорядженні РБК-Україна.

Як зазначається, за деякими напрямками старт польотної програми переноситься на початок літа, за деякими напрямками буде скорочено кількість рейсів.

"У зв’язку із поширенням епідемії коронавірусу, а також посиленням заходів з її обмеження різними країнами, зокрема, Італією та Ізраїлем, авіакомпанія SkyUp Airlines скорочує польотну програму до цих країн", - йдеться у повідомленні.

Авіаперевізником передбачена безкоштовна процедура зміни дати або повернення коштів за невикористану подорож.

Зміни польотної програми до Ізраїлю

Наразі SkyUp Airlines виконує рейси до Тель-Авіва із Запоріжжя та Львова. До 16 квітня 2020 року частота рейсів на цих напрямках буде тимчасово скорочена:

  • Львів - Тель-Авів - Львів - скасовано 6 рейсів (19, 26, 30 березня, 2, 6, 13 квітня);
  • Запоріжжя - Тель-Авів - Запоріжжя - скасовано 5 рейсів (15, 22,29 березня, 5, 12 квітня);
  • Харків - Тель-Авів - Харків - польотну програму, початок якої було заплановано на 29 березня, скасовано повністю.

Зміни польотної програми до Італії

На деяких італійських напрямках відкладається старт польотної програми. Відтак:

  • Київ - Рим, Бергамо, Болонья, Піза - старт польотів 1 червня 2020;
  • Київ - Барі - старт польотів 1 травня 2020;
  • Львів - Рим, Бергамо - старт польотів 1 червня 2020.

Виконання рейсів до Неаполя продовжиться без змін.

Старт польотів до Ріміні та Ламеції Терме, запланований на 30 травня 2020, а також до Катанії (початок 26 травня) поки що лишається без змін.

Зокрема, також в Києві вводять карантин, в зв'язку з цим буде заборона масових заходів і закриття шкіл. Відзначимо, в столиці не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом.

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