У Чернівецькій ОДА розповіли про стан зараженого коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заражений чоловік має стабільний стан

Стан чоловіка, який заразився коронавірусом, стабільний, уранці температура нормальна, має слабкість. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації.

Як зазначається, лікування ще триває.

"Стан чоловіка стабільний, уранці температура нормальна, має слабкість. Лікування триває", - йдеться у повідомленні.

Додається, що жінка робила все необхідне, щоб не інфікуватися. Тому не заразилась.

"Наразі за нею ще спостерігають медики. Через деякий час їй знову зроблять тест на COVID-19", - додали у прес-службі.

РБК-Україна писало, що 3 березня в Чернівцях був зафіксований перший в Україні випадок коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що результати повторного тесту на коронавірус жителя Чернівців, який заразився, дали позитивний результат. 11 березня його огляне лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я. На даному етапі хворому надають симптоматичне лікування.