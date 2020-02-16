В Україні коронавірусу немає, - МОЗ

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 16 лютого у світі зареєстровано 69 261 випадків зараження коронавірусом

В Україні жодного лабораторно підтверщдженого випадку COVID-19 не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Станом на 16 лютого 2020 року у світі зареєстровано 69 261 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19, з них 1 669 - летальні. Втім, в Україні коронавірусу немає.

Нагадаємо, працівників китайської компанії, яка будує об'їзну автодорогу в Житомирі, відправлять на двотижневий карантин після повернення з Китаю.

Раніше повідомлялось, що до Одеси прибув контейнеровоз CMA CGM Ural (прапор Мальта), екіпаж якого хворів.

Нагадаємо, карантин на круїзному лайнері Diamond Princess планується завершити 19 лютого.

РБК-Україна писало, що в Китаї розробили ефективний спосіб лікування пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCov.

Раніше повідомлялося, що найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом. Також в Гонконзі після виявлення відразу декількох хворих в одному житловому комплексі, висунули нову версію поширення коронавирусу - по каналізаційних трубах.