Китай назвав головний спосіб інфікування коронавірусом

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Влада Китаю досліджує можливі варіанти інфікування коронавірусом

Найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом. Про це повідомляє китайське видання Beijing News.

Представник Державного комітету у справах охорони здоров’я КНР заявив на прес-конференції, що найбільша кількість випадків інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом.

"Виділення вірусу з випорожнення хворих не означає зміни основного шляху поширення інфекції. Вона, як і раніше, найчастіше поширюється через дихальні шляхи або безпосередній контакт", - сказав представник відомства.

Також він прокоментував публікацію Медичного університету Гуанчжоу про те, що продукти життєдіяльності хворих можуть містити в собі коронавірус, що призводить до того, що каналізація і вентиляція житлових будинків і лікарень можуть бути небезпечними для здорових людей.

"Роль і вплив поширення захворювання шляхом шлунково-кишкового тракту, в тому числі фекально-оральним способом, ще належить дослідити і вивчити", - заявив він.



Нагадаємо, у Китаї внаслідок пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, померли вже 1369 людей.

Також в Гонконзі після виявлення відразу декількох хворих в одному житловому комплексі, висунули нову версію поширення коронавирусу - по каналізаційних трубах.