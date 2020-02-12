Мінекономіки розглядає два сценарії впливу коронавірусу на Україну

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Наслідки можуть бути як негативні, так і позитивні

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розглядає два найбільш вірогідні сценарії розвитку ситуації з коронавірусом Covid-201: із локалізацією хвороби на відносно обмеженій території та її подальше поширення. Про це йдеться у відповіді Мінекономіки на запит РБК-Україна.

Як зазначили фахівці міністерства, за першим сценарієм вплив на економіку України може виявитися мінімальним і таким, що не спричинятиме значних поштовхів у структурі фінансів, виробництва та споживання.

За другим сценарієм для України можуть бути як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, за рахунок "вимивання" дешевого китайського імпорту за певними категоріями високотехнологічної продукції, їх місце займатимуть більш коштовні товари аналогічного призначення.

"Взагалі, зменшення пропозиції на світових ринках призводитиме до певного зростання цін. З іншого, вочевидь існуватимуть можливості для збільшення обсягів українського експорту продовольства і сировини",- йдеться у відповіді.

За даними Мінекономіки, у 2019 році спостерігалася тенденція до збільшення товарообігу між Україною та КНР. Так, за 11 місяців 2019 року товарообіг становив 11,683 млрд доларів, що на 32,5% перевищує показник аналогічного періоду 2018 року. Питома вага українського експорту товарів до Китаю за 11 місяців 2019 року становила 7,2% від загального обсягу товарів. Питома вага імпорту товарів з Китаю в Україну за 11 місяців 2019 року становила 15,2% від загального обсягу імпорту товарів.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу матиме короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик тривалішого ефекту, що може відчутніше позначитися на економіці України. За даними НБУ, більш вагомий негативний вплив можливий через кон’юнктуру світового фінансового ринку. Переоцінка інвесторами ризиків у зв’язку з більш суттєвим уповільненням Китаю та світової економіки може суттєво послабити привабливість ризикових активів країн EM, незважаючи на м’які світові фінансові умови. Це може ускладнити роловер зовнішніх зобов’язань для України, пікові виплати за якими припадають на ІІ–ІІІ квартали 2020 року, та знизити попит нерезидентів на гривневі цінні папери.

Згідно зі звітом міжнародного рейтингового агентства Moody's, поширення нового коронавірусу з Китаю по світу може стати "чорним лебедем" для світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років.