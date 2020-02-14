В Одесу прибув контейнеровоз з Китаю, команда якого боліла

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У команди була звичайна ГРВІ і хворі вже одужали

В Одесу прибув контейнеровоз CMA CGM Ural (прапор Мальта), екіпаж якого хворів. Про це повідомляє видання "Думська".

Повідомляється, медики, які перевірили стан моряків, заявили, що у них була звичайна ГРВІ і хворі вже одужали. Однак у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в кожному порту команду все одно перевіряли.

За даними видання, в екіпажі Ural є один українець.

Перед самим заходом контейнеровоза в порт МОЗ України заявив, що у членів екіпажу немає підозри на СОVID-19.

Раніше повідомлялося, що в Одесу прибуде контейнеровоз, який побував в китайських портах, у шістьох членів команди була висока температура.

Нагадаємо, карантин на круїзному лайнері Diamond Princess планується завершити 19 лютого.

РБК-Україна писало, що в Китаї розробили ефективний спосіб лікування пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCov.

Раніше повідомлялося, що найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом.