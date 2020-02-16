ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине коронавируса нет, - Минздрав

Новости » Общество     16.02.2020 - 12:17
В Украине коронавируса нет, - Минздрав
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано 69 261 случаев заражения коронавирусом

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 16 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 669 - летальные. Впрочем, в Украине коронавируса нет.

Напомним, работников китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, отправят на двухнедельный карантин после возвращения из Китая.

Ранее сообщалось, что в Одессу прибыл контейнеровоз CMA CGM Ural (флаг Мальта), экипаж которого болел.

Напомним, карантин на круизном лайнере Diamond Princess планируют завершить 19 февраля.

РБК-Украина писало, что в Китае разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov.

Ранее сообщалось, что чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. Также в Гонконге после выявления сразу нескольких больных в одном жилом комплексе, выдвинули новую версию распространения коронавируса - по канализационным трубам.

В Житомире отправят на карантин десятки строителей из Китая Число заболевших коронавирусом приблизилось к 70 тысячам
Новости Украины Министерство здравоохранения Украинывирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь